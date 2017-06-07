В Китае преждевременно презентовали Volkswagen Arteon/CC

Немецкая компания Volkswagen решила не дожидаться Пекинского автосалона и презентовала Arteon на день раньше. Лифтбек, появившийся в ЕС, как Arteon в прошлом году, теперь доступен для Китая, однако под именем CC.

Напомним, впервые Volkswagen Arteon увидел мир на презентации в Женеве в прошлом году, и вот теперь руководство компании решило привезти его в Китай. Новинка построена на знакомой платформе MQB, а ее габариты довольно большие для автомобиля данного класса. Volkswagen Arteon может похвастаться огромных багажным отделение, которое при сложенных задних сиденьях составляет 1 557 литров.

Для автомобильного рынка Поднебесной, Volkswagen CC будет поставлять с двумя агрегатами. В первом варианте модель оснащается 2,0-литровым турбированным бензиновым мотором, генерирующим 186, либо 220 лошадиных сил. Во втором варианте доступен турбодизельный мотор, объемом 2,0 литра, мощность которого варьируется от 150 до 240 лошадиных сил.

К дилерам Volkswagen CC, по предварительной информации, попадет уже в августе этого года. К сожалению, пока нет информации о ценах и комплектациях модели. Актуальное поколение доступно для китайцев по цене от 2 480 000 рублей.