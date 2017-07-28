«Заряженный» Ford Focus ST обустроят двигателем от хардкорного RS‍

Для высокопроизводительного хэтчбека Ford Focus ST новой генерации готовится новый мотор от нынешней «хардкорной» модификации RS. Также в качестве опции для автомобиля сделают доступной 6-МКПП.

Модификация RS поделится с новым Ford Focus ST турбированной установкой линейки EcoBoost. Мотор объемом 2,3 л будет выдавать мощность около 254 л.с. Ранее считалось, что машина будет оснащаться 1,5-литровым агрегатом модели Fiesta ST, но американцы отказались от данного решения, так как двигатель ненадежен в форсированном виде.

Новый Ford Focus ST должен стать более резким и интересным в плане управления, на что намекнули разработчики. Общественности автомобиль представят в начале 2019 года, после чего, летом, он отправится на рынок.

Презентация нового Ford Focus состоялась в начале апреля. Основой для машины послужила новая платформа C2 с увеличенной на 20% жесткостью на кручение. Машина оснащается 1- и 2-литровыми моторами отдачей 85-181 л.с.

Также представлены кросс-версия хэтчбека Ford Focus под названием Active и его премиальный вариант Vignale. Производство модели наладят на немецком предприятии марки в Зарлуи.