В Китае официально представили новый кроссовер Skoda Kamiq

Официальный показ нового чешского небольшого кроссовера Skoda Kamiq, предназначенного для поднебесного автомобильного рынка, состоялась на особом мероприятии в КНР. Публичная премьера новинки пройдет на 25 апреля в рамках Пекинского автосалона, а на рынок кроссовер выйдет в июне 2018 года.

Новый кроссовер Skoda Kamiq построили с использованием архитектуры MQB с полузависимой задней подвеской. Габариты новинки составляют 4390X1781X1593 мм, а длина колесной базы достигла 2 610 миллиметров.

Под капотом нового Skoda Kamiq разместился 1,5-литровый атмосферный агрегат семейства MPI с производительностью в 110 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 5-диапазонной "механикой" и 6-секционной АКПП с переднеприводным механизмом.

Среди оснащения стоит выделить традиционный кондиционер и галогеновую оптику. В салоне разместилась мультимедийная установка с сенсорным дисплеем. Сборка новинки будет осуществляться на СП Volkswagen и SAIC. За новинку придется отдать от 90 000 юаней или 877 000 рублей.