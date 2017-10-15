Пикап Toyota Hilux вышел в спецверсии Special Edition

В ближайшее время на европейский авторынок выйдет новая версия знаменитого японского пикапа Toyota Hilux. Фактически новинка является обновленной версией, появившейся в конце года, но автопроизводитель позиционирует ее как специальную модификацию.

Восьмая генерация Toyota Hilux вышла осенью 2017 года и предназначалась для азиатского и австралийского авторынков. Помимо этого, обновленный пикап предложат и европейским автолюбителям, для которых модель будет доступна в версии Special Edition. Выпуск новинки приурочен к 50-летнему юбилею компании и получил соответствующие компоненты внешнего и внутреннего оформления.

Европейская версия Toyota Hilux обустроена аналогичной азиатскому варианту радиаторной решеткой, но пикап получил иные передние и задние бамперы. На переднем бампере следует выделить хромированные акценты, а сам кузов исполнен в оранжевом цвете. В салоне отмечается черная отделка и мотивы из глянца.

В моторном отсеке Toyota Hilux Special Edition разместился 2,4-литровый турбированный дизельный агрегат с мощностью 150 лошадиных сил. Он работает в паре с 6-секционной АКПП и МКПП с задним или полным приводом. За машину придется выложить от 25 500 евро или 2 087 000 рублей.