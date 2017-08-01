Ferrari выкатила на тесты электрические суперкары

Итальянцы взялись за разработку гибридных и электрических моделей Ferrari. Накануне Bloomberg со ссылкой на главу марки сообщил, что прототипы с комбинированной силовой установкой уже побывали на испытаниях.

Пока не ясно, как выглядит гибридный Ferrari и о какой модели идет речь. Фотошпионы еще не застали прототип новинки. Тестирования автомобиля проходят на севере Италии в городе Маранелло недалеко от штаб-квартиры итальянской компании. По данным главы Ferrari Серджо Маркьонне, до 2022 года будет представлен полноценный электрокар компании, и уже сейчас ведутся разработки моделей, которые покажут «всю мощь электрификации». Однако на данный момент итальянцы проявляют больший интерес именно к гибридным машинам.

В будущем году гибридизация коснется всех моделей Ferrari. В сентябре текущего года итальянцы озвучат план развития на ближайшую «пятилетку». К 2022 году они рассчитывают удвоить свою прибыль до 2 миллиардов евро, и считают, что именно за счет гибридов они смогут добиться такого результата. Кроме того, в компании намерены увеличить объем ежегодного производства с 9 до 15 тысяч машин в год.

Итальянцам удается сохранять секретность проекта гибридной модели Ferrari. Поэтому ходят лишь слухи, что она может выйти в формате кроссовера на базе мощного V8.