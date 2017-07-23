Honda решила научить американцев ездить на "механике"

Американский филиал японской машиностроительной компании Honda снял видеоролик, в котором рассказывают о том, как правильно ездить на автомобиле, оснащенном механической КПП. Видео выложили на популярном видеохостинге YouTube.

Авторы ролика поясняют, для чего в авто имеется третья педаль, и как ее можно использовать для переключения скорости. На видео объясняют, как можно ездить на машине с МКПП, и когда можно использовать педаль сцепления. В настоящее время автомобили, обустроенные «механикой», не востребованы среди автолюбителей. В США всего 5% продаж машин приходится на автомобили с механической трансмиссией.

Интересно то, что в Европе, авто с МКПП достигает 60% от ежегодного объема продаж. Большая часть машиностроителей перестала предлагать автомобилистам «механику», но Honda предлагает МКПП почти на все свои авто.