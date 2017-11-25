Эксперты ответили, можно ли снимать наклейку "Шипы" летом

В прошлом году в силу вступил закон о штрафе за езду на шипованной резине без наклейки "Ш". В итоге водители во избежание неприятностей наклеили соответствующие знаки, однако теперь возник вопрос, что с ними делать летом.

Если открыть правила дорожного движения, то можно заметить, что в разделе "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации" отмечается, что знак "Ш" должен быть наклеен на автомобиль в случае оснащения его колесами и шипованными покрышками. Это единственное условие для наклейки соответствующего знака. Следовательно, если шипованной резины нет, то и знака может не быть.

Но возникает еще один вопрос, можно ли ездить с наклейкой "Ш", если автомобиль уже "переобут" в летнюю резину. Ответ можно найти в "Перечни неисправностей", где отмечается, что машина запрещается к эксплуатации без необходимых знаков, но нигде не упоминается о штрафе за наличие таковых.

То есть, автомобилист может сам решить, снимать наклейку летом, или же нет. Штраф за ее отсутствие можно получить только зимой при езде не шипах.