Россияне перестали покупать новые мотоциклы

Два года продажи новых мотоциклов в России падали, и 2018 оказался не исключением, однако спрос на вторичном рынке наоборот растет. Эксперты отмечают, что улучшений на рынке новой мототехнике не предвидится, ведь на валютном рынке ситуация только ухудшается.

Аналитики сообщают, что российский рынок новых мотоциклов падает по нескольким причинам. Во-первых, на это влияет курс валют, который показывает далеко не лучшую динамику. Мотоциклистам проще покупать подержанные мото. Во-вторых, на продажи влияет слишком скудный модельный ряд, который, в основном, состоит из дорогостоящих мотоциклов. В то же время, на вторичном рынке можно найти уйму бюджетных моделей китайских и корейских производителей.

Все это в сумме приводит к тому, что продажи новых мотоциклов в десять раз меньше, чем подержанных. Так, например, в прошлом году дилеры реализовали 7,2 тысячи новых байков, когда на вторичном рынке россияне купили 73,7 тысячи "железных коней". Наиболее популярными марками стали BMW, Racer и Kawasaki, в топ-5 также вошли такие производители, как Harley-Davidson и Honda.