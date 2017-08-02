Представлен обновленный универсал Baojun 310 Wagon

General Motors и SAIC представили для китайского рынка обновленный "сарай" Baojun 310 Wagon, новое поколение которого обзавелось роботизированной коробкой передач и селектором, вместо рычага КПП. Модель получила первое обновление после появления в 2016 году и вскоре появится на рынке Поднебесной.

Автомобиль построен на основе Chevrolet Sail, как и его укороченный "собрат" - хэтчбек Baojun 310. Такая "тележка" позволяет значительно снизить стоимость автомобиля и дать ему все необходимые функции. Обновленный универсал обзавелся новой головной оптикой и обвесом. Модель поставили на новые "катки", а салон получил черное исполнение с белыми акцентами. Одним из основных обновлений стала переработанная система пассивной безопасности, теперь автомобиль оснащается не только передними, но и боковыми подушками безопасности.

В движение Baojun 310 Wagon приводится 1,5-литровым "атмосферным" двигателем, способным генерировать 112 лошадиных сил и работать в тандеме с роботизированной трансмиссией, позаимствованной у "самостоятельных" паркетников Baojun 510 и Baojun 530. Стоит также отметить, что "робот" предполагает обычный рычаг КПП, однако у 310 Wagon установлена так называемая "шайба".

Стоимость новинки пока что не разглашается, однако нынешнее поколение "сарая" продается по цене от 417 до 642 тысяч рублей, в зависимости от комплектации.