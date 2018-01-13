BYD показала новый седан Qin Pro с "Драконьим лицом"

Компания BYD опубликовала первые официальные изображения нового BYD Qin Pro, гибридного седана, который дебютирует на Пекинском автосалоне. Приставка Pro в названии указывает, что текущий BYD Qin будет продаваться еще какое-то время.

Продолжение выпуска старого поколения при запуске нового распространено в Китае. В большинстве случаев старая модель уйдет с рынка через два-три года. Но некоторые автопроизводители продолжают выпуск устаревшего поколения куда дольше, одновременно производя три поколения модели, продавая их все вместе друг с другом.

Qin Pro - первый седан BYD, спроектированный новым главным дизайнером Вольфгангом Эггером, и это самый удобный в своем классе седан компании. Он схожий с новым семейством BYD, которое мы видели на Song Max MPV и предстоящем внедорожнике Tang. BYD называет это "Драконьим лицом", что довольно неплохо описывает стилистику бренда.

BYD Qin Pro приводится в движение с помощью гибрида, состоящего из 1,5-литрового турбомотора мощностью 154 лошадиных сил и электродвигателя мощностью 150 "лошадей", что обеспечивает суммарную отдачу 304 лошадиных силы. Максимальная скорость - 200 км/ч, а разгон до сотни осуществляется всего за 5,9 секунды. Расход топлива, согласно BYD, составляет всего 1 литр на 100 километров.