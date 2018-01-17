Путин может приехать на инаугурацию на новом бронированном авто «Кортеж»

Президент России Владимир Путин может прибыть на церемонию инаугурации, которая пройдет 7 мая 2018 года, на новом автомобиле из проекта «Кортеж». Как сообщают авторы проекта, данные автомобили полностью российского производства, в том числе оформление и сборка.

Сообщается, что в модельный ряд попали лимузин, седан, внедорожник и микроавтобус. Под капотом машин разместят 12-цилиндровые турбированные агрегаты, генерирующие производительность от 600 до 800 лошадиных сил, которые функционируют в тандеме с 9-диапазонной трансмиссией и полным приводом. До первой «сотни» авто разгоняются за 7,0 секунд при максимальной скорости в 250 км/ч.

Экстерьер авто из проекта «Кортеж» имеет сходства с внешностью британских машин премиум-класса. При постройке транспортных средств инженеры озаботились вопросами безопасности, поэтому заднее окно сделали в виде бойницы, скопированной с окошек Псковского Кремля. Автомобиль для президента украсили двуглавым орлом. В салоне стоит выделить отделку из белой кожи и полированного дерева. Отмечается, что в салоне машины, помимо водителя и охраны, могут вместиться еще четыре пассажира.

Реализация проекта «Кортеж» стартовала с 2012 году по поручению Путина, а разрабатываться машины начали инженеры «НАМИ». Как сообщает Денис Мантуров, глава Министерства промышленности и торговли РФ, на рынок такие авто выйдут в 2019 году.