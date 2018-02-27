Volkswagen построил 680-сильный электромобиль для гонок

Volkswagen, после 30 лет стараний создать достойного конкурента болидам Formula 1, разработал гоночный автомобиль для того, чтобы бить рекорды.

Представители компании заявляют, что официальный дебют модели состоится в конце июня текущего года. По их словам, в этот день может быть побит рекорд преодоления трассы за 8,5 минут. Также сообщается, что болид будет способен набрать первую «сотню» за 2 секунды.

Известны некоторые данные о силовой части автомобиля. В движение его будет приводить полностью электрический мотор, способный генерировать 680 лошадиных сил. Интересно, что батарея автомобиля будет разработана таким образом, что во время езды будет заряжаться сама. При этом если дорога не совсем благоприятная, она станет заряжаться интенсивнее.