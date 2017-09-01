Great Wall оценила новый гибридный кроссовер WEY P8 в 2,53 млн рублей

Вскоре на российском автомобильном рынке появится новый премиальный кроссовер Great Wall WEY P8 с гибридной силовой установкой. По предварительным данным, новинка получит ценник от 2 533 000 до 2 728 000 рублей.

Новый гибридный кроссовер WEY P8 построен на той же "тележке", что и WEY VV7, это позволяет установить в автомобиль полный привод и 2,0-литровый турбированный агрегат, работающий совместно с электродвигателем на задней оси. В результате общая мощность силовой установки составляет 340 лошадиных сил. Крутящий момент на обе оси передаётся с помощью 6-скоростной роботизированной коробки передач, оснащенной системой двойного сцепления.

Стоит отметить, что в ПТС заявлено, что расход машины составляет 2,4 литра бензина на каждые 100 километров в смешанном цикле. При этом, кроссовер на одном заряде может проехать 660 километров, а разгон с нуля до сотни осуществляется за 6,5 секунды.

В список оснащения нового Great Wall WEY P8 вошли такие функции, как система экстренного торможения, круиз-контроль, запуск двигателя кнопкой, парктроник, полностью цифровая панель приборов, новая мультимедийная система с большим 12-дюймовым экраном.