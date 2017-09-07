Иномарки с пробегом заняли 91% авторынка Москвы

Исследования вторичного авторынка Москвы автоэкспертов «Автостат» показали увеличение спроса на иномарки до 91% от общего числа легковых машин. В первом квартале 2018 года в столице было приобретено 50 234 иномарки с пробегом.

Благодаря продажам в 50 234 авто подержанные иномарки заняли 91% вторичного авторынка Москвы. Самой популярной моделью в столице оказался Ford Focus: несмотря на отрицательную динамику в 14,7% за первые три месяца было приобретено 1 743 единицы. На втором месте оказался Hyundai Solaris с продажами в 1 550 автомобилей за первый квартал, что на 5,2% больше прошлогодних показателей.

Бронзу получила Skoda Octavia с приростом в 26% до 1 279 единиц. В первой пятерке самых популярных иномарок на вторичном авторынке Москвы также оказались KIA Rio, которая является самой популярной моделью в России среди новинок и разошлась тиражом в 1 064 авто, что на 17,6% больше показателей 2017 года, а также флагманский седан Toyota Camry с приростом в 8,3% до 871 автомобиля.