Обновленный седан LADA Granta снова заснят на тестах в Тольятти

Российская компания «АвтоВАЗ» продолжает тестировать обновленную LADA Granta в кузове седан. На дорогах общего пользования в Тольятти шпионы вновь заметили рестайлинговую модель в камуфляже.

Несмотря на то, что ранее уже в сети появлялись шпионские снимки обновленной LADA Granta, они были сделаны с одного ракурса. Теперь фотошпионы позволили разглядеть седан со всех сторон. Подробно разглядеть обновленный дизайн модели не дает камуфляж, однако некоторые детали удалось различить.

Седан LADA Granta 2018 года получит фирменный Х-дизайн компании. Помимо этого, был пересмотрен внешний вид багажника, что позволит заметно увеличить его объем, номерной знак был размещен на крышке багажного отделения. Впереди обновления напоминают Vesta.

В салоне обновленного седана LADA Granta появится инновационная приборная панель. Уже летом этого года в Москве состоится презентация рестайлинга в рамках автосалона, а в продажу авто поступит до конца года.