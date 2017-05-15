Названы необычные модели «ГАЗ»‍, изменившие российский автопром

Российскими экспертами был составлен список самых специфических автомобилей отечественного производителя «ГАЗ»‍. Нестандартные модели не сумели набрать популярность в свое время, однако заслуживают внимания.

В список поместили три автомобиля 1990-2000 годов. Первое место отдали ГАЗ-2308 «Атаман» 1995 года выпуска. Хотя внешний дизайн машины выглядит нелепо, модель отличилась мощностью ходовых качеств. Грузовик способен поднять около тонны груза, а моторный ряд был очень разнообразным. После пяти лет выпуска модели проект свернули.

Второе место в списке отведено ГАЗ-3111. Эта машина могла бы изменить ход истории российского автопрома. Салон автомобиля радикально отличается от всех своих предшественников. Он больше напоминает экстерьер современных автомобилей. Седан напоминает дизайнерский стиль Mercedes, а также считался одним из самых безопасных машин. Замыкает рейтинг ГАЗ «Сайбер» преждевременно снятый с производства. Модель построена на основе архитектуры Chrysler JR41 в 2001 году. В машину вложили все лучшее, что можно было взять из западного автопрома.