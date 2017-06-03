Заниженные автомобили заполонили российские дороги

Российские дороги с каждым годом пополняются новыми тюнинговыми автомобилями. Для российских автомобилистов понятие "тюнинг" зачастую значит максимальное занижение машины. Такие "прокачанные" машины вызывают у водителей разные чувства: кому-то такое по нраву, а кто-то же видит в этом издевательство над автомобилем.

Заниженные машины впервые начали набирать популярность в России еще в начале этого века, сейчас же таких автомобилей полным-полно, а самих способов занизить гораздо больше, чем было ранее.

Первые машины с таким тюнингом получали урезанные амортизаторы или укороченные стойки, все это делалось вручную, так как СТО, готовых взяться за это было очень мало. Сейчас же есть множество тюнинг-ателье, которые специализируются на этом. Наиболее распространенный нынче способ посадить автомобиль на "кости" - замена подвески на пневморегулируемую. Стоит отметить, что такая опция стоит совсем недешево.