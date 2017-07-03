Названы лучшие бюджетные автомобили для российских дачников

С приходом весны российские водители чаще стали выезжать за город. Был составлен список лучших машин для поездок на дачу.

Для того, чтобы попасть в этот рейтинг, автомобиль должен отличаться хорошей проходимостью, вместительностью и доступной ценой. Первое место присвоили LADA Largus. Хотя дизайн кузова оставляет желать лучшего, модель отличается высокой практичностью. В движение машину приводит 1,6-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил.

Второе место занимает всем известная LADA 4x4 с большим клиренсом и полным приводом. Однако мощность силовой установки составляет всего лишь 83 лошадиных силы. Третью строчку получил Renault Duster, предложенный покупателям, с передним и полным приводом на выбор. Четвертое место - УАЗ «Патриот», а последнее – вместительный FIAT Doblo Panorama.