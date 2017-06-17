Эксперты: Водителей раздражает серебристый окрас кузова

Эксперты составили список аспектов, раздражающих автомобилистов. Рейтинг далеко не однообразный и содержит различные раздражающие водителей факторы.

Как выяснилось, популярный сейчас серебристый окрас кузова стоит на самом первом месте. Автопроизводители предлагают другие цвета в пакете опций за дополнительную плату. Так, дороги наполняются серыми однообразными машинами, которые не радуют глаз водителей. Второе место – рекламные слоганы. По словам автомобилистов, вместо того, чтобы привлекать внимание – они только раздражают «заезженными» фразами.

Третье место отдали сложным системам управления. Современные машины оснащены множеством дополнительных кнопок, экранов, датчиков, которые зачастую только отвлекают водителя. Предпоследняя строчка – нестандартные рычаги коробок передач. С самого появления трансмиссий рычаг КПП выглядел примерно одинаково. Излишняя «уникальность» и сложность рычага негативно влияет на водителей. Замыкает пятерку рейтинга, как ни странно, звукоизоляция.

Инновационные бесшумные двигатели, звукоизолированный салон – все это призвано повысить комфорт вождения. Однако автомобилисты привыкли ориентироваться на звук мотора, а теперь приходится то и дело поглядывать на тахометр. Вторая пятерка включает машины с автопилотом, систему старт-стопа, отключающую двигатель при каждой остановке, мобильные приложения и даже набравшие популярность кроссоверы.