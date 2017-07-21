Флагманский внедорожник Chery Tiggo 8 приехал к дилерам

Новый кроссовер Tiggo 8 отличается увеличенными размерами и является самым крупным автомобилем компании Chery. Хотя продажи стартуют только в мае, выставочные модели внедорожника уже поступили к официальным дилерам.

Chery Tiggo 8 построили на основе архитектуры Tiggo 5X. О размерах новинки можно сказать, что длина кузова будет 4 700 мм, ширина – 1 860 мм, высота – 1 746 мм, а колесная база – 2 710 мм. Внешним дизайном автомобиль похож на концепт Exeed TX. Chery Tiggo 8 оснащен большой радиаторной решеткой, на переднем бампере расположатся крупные воздухозаборники и светодиодная оптика, а задние фонари будут выполнены с использованием LED-матрицы.

Что касается интерьера, в салоне установлен переработанный руль, цифровая «приборка», иные устройства обдува и увеличенная центральная консоль. В движение Chery Tiggo 8 приводит турбированный 1,5-литровый мотор, способный генерировать 149 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатым «роботом». По известной на данный момент информации, стоимость кроссовера составит 100 000 юаней за стартовую комплектацию, и 141 000 юаней за максимальную модификацию.