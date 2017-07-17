Rolls-Royce опубликовал видео с тестов кроссовера Cullinan в пустыне

Британская компания Rolls-Royce выложила на свой YouTube-канал видеоролик, записанный во время тестов первого кроссовера бренда – Cullinan. Отмечается, что автомобиль проходил тесты неподалёку от Дубая в пустыне.

Новый Rolls-Royce Cullinan сконструируют на сверхлёгкой архитектуре, выполненной из алюминия. В перспективе британский автопроизводитель построит на ней ещё несколько моделей. Предположительно новый автомобиль оборудуют мотором от последней генерации Phantom: 6,75-литровым V12 с двойным турбонаддувом, мощность которого достигает 671 лошадиной силы при 900 Нм. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF, тип привода – полный.

Компания Rolls-Royce работала над кроссовером Cullinan на протяжении последних трёх лет, премьера модели запланирована на будущее лето и состоится в рамках специального мероприятия. На сегодняшний день автомобиль проходит финальные тесты, их освещает канал National Geographic.

Отметим, что кампания The Final Challenge стартовала в начале этого месяца в Северо-Шотландском нагорье. Тестовые прототипы Cullinan также побывают в Альпах, ближневосточных пустынях и в США.