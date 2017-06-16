Mercedes-Benz G-Class показывает ажиотажный спрос в России

Новая модель иностранного бренда Mercedes-Benz дебютирует только через два месяца, но уже набрала популярность среди автолюбителей. Внедорожник G-Class уже превзошел ожидания компании.

Премьера Mercedes-Benz G-Class на автомобильном рынке России состоится в июле текущего года. С момента анонса новинки было сделано более 90 предзаказов, при этом часть автомобилей уже оплачена.

На российском автомобильном рынке Mercedes-Benz G-Class можно приобрести за 8 950 000 рублей. Автомобиль получил битурбированный 422-сильный V8 объемом в 4,0 литра с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,9 секунд.

Mercedes-Benz предлагает также два опциональных пакета. Один из них «AMG Line», включающий в себя спортивную выхлопную систему и колесные диски размером в 20-дюймов. Также клиентам доступен интерьерный пакет «Эксклюзив» - он предполагает отделку черной кожей основных элементов салона, декоративные вставки и 18-дюймовые колесные диски. G-Class оснащен круиз контролем, защитой днища, мультимедийную систему, а также режим G-Mode для экстримального бездорожья.