Porsche приняла на работу 1,5 миллиона пчёл

Компания Porsche» наняла» на своё предприятие в Лейпциге 1 500 000 необычных сотрудников, которым предстоит трудиться над проектом Turbienchen. В переводе с немецкого языка это значит «маленькая турбина», однако речь не о новом спорткаре, а о липовом мёде.

Годом ранее под маркой Porsche появилась партия мёда под названием Turbienchen. В неё вошло 400 килограммов качественного продукта. Любопытно, что всю партию, которая продавалась в фирменном магазине на территории автозавода, раскупили всего за несколько дней, поэтому немецкая компания решила увеличить объём производства. С этой целью были «наняты» ещё 1 500 000 пчёл.

Согласно планам автопроизводителя, до конца нынешнего года будет произведена по меньшей мере одна тонна мёда. Отметим, что купить эксклюзивный мёд могут только владельцы автомобилей Porsche и потенциальные клиенты компании.

Помимо получения прибыли, в Porsche хотят поддержать популяцию немецких пчёл, которым в настоящее время грозит исчезновение. На предприятии в Лейпциге специальной зоне проживают не только пчёлы, а также 27 диких лошадей и 75 зубров.