Toyota восстановила свой самый первый спорткар

Компания Toyota презентовала полностью восстановленный спорткар Toyota 800 1965 года, который считается старейшим из сохранивших спортивных моделей марки. Отмечается, что в 1966 году автомобиль занял второе место в марафоне Suzuka 500 Km.

Модель Toyota 800 стала первым коммерческим спортивным автомобилем марки, за руль которого впервые сел выдающийся японский гонщик Мицуо Тамура. Примечательно, что новинка отлично показала себя на гоночных первенствах прежде всего благодаря низкому весу, в то время как под капотом располагался 0,79-литровый двигатель отдачей всего в 45 лошадиных сил.

Примечательно, что разработкой автомобиля в свое время занимался инженер Татсуо Хасегава, который также создал первое поколение легендарного Toyota Corolla. Масса модели составляет всего 580 килограммов, чего удалось добиться благодаря революционной для тех времен технологии сочетания стали и алюминия.

Восстановленный Toyota 800 на данный момент находится в гараже гоночной команды Toyota Gazoo Racing, получив современную гоночную ливрею коллектива.