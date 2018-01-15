Серийный внедорожник KIA Telluride повторит дизайн концепта

Специалисты южнокорейской компании KIA работают над серийной версией внедорожника KIA Telluride. Согласно данным издания Motor Trend, дизайн товарного автомобиля будет практически идентичен внешности дебютировавшего ранее прототипа.

Как передают инсайдеры, новый KIA Telluride отправится на конвейер, сохранив большую часть дизайнерских решений, использованный на концепт-каре. Позднее их также начнут применять на других SUV бренда. Такие данные подтверждает и серия шпионских снимков, опубликованных порталом motor1. Представители марки подчёркивают, что новый большой внедорожник будет непохож на нынешнего флагмана в лице KIA Sorento.

В базовом исполнении KIA Telluride сможет вмещать до восьми человек в салоне, однако «люксовый» вариант получит два раздельных кресла во втором ряду, из-за чего будет иметь на одно посадочное место меньше. Скорее всего, автомобиль окажется переднеприводным, при этом привод на четыре колеса будет доступен опционально.

В моторном отсеке новинки находится 3,3-литровый бензиновый двигатель V6, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Наряду с этим KIA Telluride обзаведётся «близнецом», им станет внедорожник Hyundai Palisade.