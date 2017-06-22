Тюннинг-компания Roush Performance обновила пикап Ford F-250

Известная тюннинг-компания Roush Performance модернизировала пикап Ford F-250. Помимо мощного и агрессивного кузова, автомобиль стал надежнее и прочнее.

Переработанную модель назвали Roush Super Duty F-250. Ателье ожидает, что публике понравится обновленный пикап. Помимо внешних преимуществ, компания добавила еще и некоторые технические доработки.

Roush F-250 получил подвеску Fox 2.0 Performance, которая обладает высокой производительностью. Также пикап получил 20-дюймовые диски со встроенной защитой борта, а обода колес теперь более прочные и надежные. Ожидается, что пакет можно будет приобрести по цене 13 880 долларов, что составляет 851 152 рубля.