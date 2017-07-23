Модели Nissan и Datsun популярны в программах «Первое авто» и «Семейное авто»

В России активно работают программы государственной поддержки спроса на автомобили. В результате самыми популярными марками по программам «Первое авто» и «Семейное авто» стали Nissan и Datsun.

В первом квартале 2018 года по программам «Первое авто» и «Семейное авто» было реализовано 1 384 единицы Nissan и 284 автомобиля Datsun. В результате машины японского бренда Nissan обеспечили 7,5% продаж по программам, а Datsun – 5%. Специалисты отмечают, что большую часть реализации Nissan обеспечила программа «Семейное авто», поскольку она соответствует клиентам автобренда.

В первом квартале общие продажи Nissan в России выросли на 3% до 18 084 единиц, в то время как Datsun увеличил продажи на 16% до 5 531 машины. Также японский производитель отметил, что в России запущена программа Nissan Finance, которая позволит приобрести в кредит «Простые числа» с 7% ставкой на три года любую модель.