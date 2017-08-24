Первые снимки обновленного GMC Acadia уже опубликованы в сети

Кроссовер GMC Acadia был замечен фотошпионами во время дорожных тестирований. Несмотря на камуфляж, можно заметить существенные изменения экстерьера.

Передняя и задняя часть кузова больше всего защищена камуфляжем. Разработчики придали особое внимание изменению этих частей обновленной GMC Acadia. По словам экспертов, головная оптика стала обтекаемой, а дизайн кузова выполнен в более агрессивном стиле.

Эксперты отмечают, что возможно будет изменена система отвода. Это предположение обусловлено установленными сзади прямоугольными выхлопными трубами.

По словам инсайдеров, интерьер автомобиля тоже претерпит ряд изменений. Для салона GMC Acadia используют более качественные материалы, а также оснастят современными мультимедиа системами и системами помощи водителю.

О технических характеристиках автомобиля информации пока нет. Текущая версия GMC Acadia оснащена двигателем объемом 2,5 литра, способным генерировать 194 лошадиных силы или 310-сильным V6 объемом 3,6 литра. Оба мотора работают в паре с 6-скоростным "автоматом".