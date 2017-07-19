Qiantu Motor презентовала серийное купе K50 и прототип K20

В Пекине состоялось открытие первого дилерского центра Qiantu, в ходе которого компания показала серийную версию K50 и электромобиль K20 Concept с помощником-дроном. Отметим, что концепт должен был дебютировать на Пекинском автосалоне 25 апреля.

Трёхдверный компактный Qiantu K20 примечателен футуристическим дизайном. Автомобиль имеет большую площадь остекления, нестандартный спойлер и камеры вместо наружных зеркал. Также упоминания достойны штурвал, заменивший обычный руль, цифровая панель приборов и мультимедийный комплекс с вертикальным дисплеем.

Ключевой особенностью модели стал дрон, который при помощи камеры будет транслировать водителю ситуацию на дороге впереди. К сожалению, пока технические характеристики Qiantu K20 Concept остаются загадкой.

Купе Qiantu K50, выполненное в инфернальной стилистике, готово к запуску производства. Спорткар оснастили необычными колёсами размерностью 19 дюймов и 28 элементами из карбона. Силовая установка Qiantu K50 состоит из двух электродвигателей, которые в сумме генерируют 435 л. с. Запас хода новинки увеличился до 356 км.

В конце минувшего года компания Qiantu Motor закончила строить завод в Сучжоу. Серийный Qiantu K50 должен встать на конвейер и поступить в продажу спустя всего несколько месяцев.