BMW представили видео-тизер нового электрического кроссовера iX3

Официальная презентация полностью электрического кроссовера BMW iX3 состоится на следующей неделе во время автошоу в Пекине. Производитель анонсировал дебют "зелёной! модели, опубликовав первый тизер новинки в социальной сети Twitter.

Вся информация о новом электрокаре BMW iX3 до сих пор держится в секрете, однако уже на следующей неделе производитель раскроет основные характеристики кроссовера во время презентации в Пекине, о чем свидетельствует тизер.

BMW iX3 не раз был замечен во время тестов, из-за чего специалисты были уверены, что новинка не получит изменений дизайна, кроме люка на левом переднем крыле для заряда и отсутствия системы выхлопа. Однако компания превзошла все ожидания и представила доработку фальшрадиаторной решетки - если ранее она всегда была разделена на две части, то теперь слилась воедино.

Специалисты считают, что BMW iX3 оснастят набором аккумуляторов, которые обеспечат 400 км хода. Продажи серийной версии стоит ожидать уже в 2020 году.