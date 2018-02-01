Электрический концепт WEY-X получил голографическую девушку-ассистента

Китайский бренд, принадлежащий компании Great Wall, презентовал новый концептуальный электрокроссовер WEY-X с беспилотными функциями. Кроме того, автомобиль оснащается ассистентом-голограммой в виде молодой женщины.

Виртуальная девушка в униформе, которой на вид около 25 лет, будет отвечать на вопросы водителя и реагировать на голосовые команды. Например, ассистент может изменить громкость музыки, включить свет и выполнить многие другие задачи. Голографический интерфейс в обозримом будущем намерены применять и европейские автопроизводители, включая Volkswagen и BMW.

Также на салонном зеркале WEY-X установлен датчик, позволяющий специальной системе распознавать лица. Аналогичную опцию получил дебютировавший год назад прототип Chrysler Portal.

Кроссовер WEY-X оборудовали функциями беспилотного вождения пятого уровня. Помимо этого, часть электроэнергии может возвращаться во время движения в пробках, а батарею электрокара можно использовать для освещения жилища и питания бытовых приборов.

Хотя концепт-кар получил полностью электрическую установку, в серийном исполнении модель планируется продавать с бензиновым и плагин-гибридным агрегатами.