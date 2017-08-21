Петербургские машины вошли в ТОП-25 самых популярных автомобилей в России

Семь из девяти моделей, выпуск которых налажен на предприятиях Санкт-Петербурга, в первом квартале оказались в ТОП-25 популярнейших машин в России. Продажи автомобилей петербургской сборки за последний год выросли на 13%, сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

Чаще всего российские автолюбители покупали Kia Rio (25 370 ед.), а Hyundai Creta разошлась тиражом в 15 764 экземпляра. Третье место занял Hyundai Solaris с продажами в 14 470 машин. Далее в рейтинге расположились кроссовер Toyota RAV4 (6 646 ед.), седан Toyota Camry (6 021 ед.), а также ещё два SUV Nissan X-Trail (5 255 ед.) и Nissan Qashqai (4 850 ед.).

С января по март в Северной столице с конвейеров сошло 87 800 легковых машин Hyundai, Nissan и Toyota, что на 7% больше, чем годом ранее. Отметим, что 70% от общего объёма производства пришлось на завод Huyndai.

В марте в Санкт-Петербурге было выпущено 28 900 автомобилей (-9%). По данным аналитиков, последнее снижение объёма производства они фиксировали в декабре 2016 года. Петербургский автопром занял 23,7% от производства по РФ, тогда как в минувшем году этот показатель достигал 26,7%.