Купе и кабриолет BMW 8 Series были замечены на трассе Нюрбургринг

Немецкий автопроизводитель BMW проводит тестирование новых двухдверных BMW 8 Series в кузове купе и кабриолет. В сети опубликовали шпионские фотографии новинок, которые проходи испытания на трассе Нюрбургринг, Германия.

Традиционно модели BMW 8 Series покрыты камуфляжной пленкой, однако это не помешало разглядеть основные особенности "двухдверок". На переднем бампере разместили массивные воздухозаборники, а также авто получили горизонтальную планку по всей ширине передних и задних бамперов. Специалисты отмечают, что предсерийные версии сохранили основные дизайнерские решения, представленные в концепт-каре BMW Concept 8 Series.

На данный момент рано уверенно говорить о технической составляющей кабриолета купе BMW 8 Series, однако модели планируют оснастить четырехлитровым двигателем с отдачей в 500 л. с., а также современной тормозной системой, которая будет достаточно мощной. "Двухдверки" получат систему полного привода.