В интернете раскрыли подробности о кроссовере FAW Senia R9

Поднебесная автомобилестроительная компания FAW выложила в сети официальные фотоснимки своего нового флагманского кроссовера FAW Senia R9. Новый автомобиль презентуют на Пекинском автосалоне 25 апреля 2018 года, а позже выйдет на рынок.

Размеры кроссовера составят 4505X1835X1659 мм, а величина колесной базы равняется 2 700 мм. В подкапотном пространстве новинки разместится 143-сильный 1,2-литровый турбированный агрегат, который функционирует в тандеме с 5-скоростной механической трансмиссией и 7-секционной роботизированной КПП с двойным сцеплением и переднеприводным механизмом.

Новый FAW Sуnia R9 оснастили огромной радиаторной решеткой, светодиодными головными фарами, ходовыми LED-огнями, рейлингами наверху и двумя выхлопными патрубками, внедренными в задний бампер. В салоне новинки стоит выделить полифункциональный руль, переднюю панель и панель управления, исполненную в духе FAW R7. Интересно, что машину обустроили прогрессивной мультимедийной установкой с большим сенсорным экраном и обширной центральной консолью.