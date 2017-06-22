Электрокроссовер Audi будет заряжаться быстрее электромобилей Tesla

В пресс-службе немецкой люксовой марки Audi, которой владеет Volkswagen, заявили, что полностью электрический кроссовер Audi E-Tron будет заряжаться быстрее, чем автомобили Tesla. Об этом сообщают журналисты издания Autocar.

Подчеркивается, что в настоящее время технические параметры кроссовера пока неизвестны, но сообщается, что электрокар снабдят двумя электрическими агрегатами, литий-ионным аккумулятором на 95 кВт/ч и поддержкой быстрой зарядки аккумуляторов мощностью 150 кВт. Представители бренда назвали свой пункт подзарядки первым на земном шаре с такой мощностью и наиболее быстрой.

Отмечается, что зарядку батарей электрокроссовера он осуществляется быстрее Tesla Supercharger на 120 кВт. Как ранее сообщалось, производство серийной версии Audi E-Tron наладят на заводе марки в Брюсселе, а старт сборки начнется 30 августа. На рынок модель выйдет к концу 2018 года.