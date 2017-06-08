В Башкирии подержанные авто покупают в 2,6 раза чаще новых

Согласно информации, распространенной специалистами «АВТОСТАТ», пропорциональное соотношение продаж новых авто и машин с пробегом в Башкирии достигло показателя 0,38. Таким образом, республика вышла на девятое место среди всех российских регионов.

За первые три месяца текущего года доля первичного рынка Башкирии достигла 27,6%, а уровень продаж на вторичного рынке составил 72,4%, что в количественном выражении составляет 12 000 и 31 500 экземпляров соответственно. Следовательно, в Башкирии в 2,6 раза больше подержанных машин, чем новых легковых авто.

Сообщается, что в первом квартале текущего года по соотношению продаж новых и подержанных машин среди субъектов РФ лидером выступает Москва с результатом 0,77. Второе место досталось 0,55. ТОП-3 закрывает Татарстан (0,53). В ТОП-5 разместились Самарская область с коэффициентом 0,47 и Подмосковье (0,42). В ТОП-10 регионов попали республика Удмуртия (0,41), Пермский край (0,40), Ханты-Мансийский АО (0,39) и Ленинградская область (0,36). Средневзвешенный показатель рынка подержанных авто по РФ составил 77,6%, а оющий объем первичного авторынка равен 22,4%.