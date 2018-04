В Украине представлен крохотный электрокар за 150 тысяч гривен

Речь идет о ситикаре ROVER Quick 2000, представленном компанией «Алло». Перед общественностью автомобиль стоимостью всего 150 000 гривен (352 651 рубль) предстанет в рамках мероприятия «Мотобайк» в Международном выставочном центре в Киеве 20-22 апреля.

ROVER Quick 2000 представляет собой компактную двухместную машину, разработанную киевскими инженерами для рынка Европы. При габаритах в 2300х1190х1486 мм электрокар имеет колесную базу размером 1715 мм и клиренс в 120 мм. При снаряженной массе в 453 кг машина берет максимальную нагрузку в 150 кг.

В моторном отсеке электрокара ROVER Quick 2000 располагается двигатель производительностью 2 кВт. Он укомплектована автоматической трансмиссией и блоком свинцовых аккумуляторных батарей. Заряжается она 6 часов. Новинка может проехать без подзарядки до 70 км. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 45 км/ч.

ROVER Quick 2000 поставлен на колесные диски размерностью 13 дюймов. Машина оснащена тормозами Hydraulic Disc-brake (One To Four). Сеть «Алло» начнет продажи электрокаров в мае нынешнего года.