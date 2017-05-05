Porsche 911 GT3 RS преодолел Северную петлю Нюрбургринга за 6,5 минут

Наиболее производительный Porsche 911 GT3 RS, обустроенный атмосферным агрегатом, смог проехать «Северную петлю» немецкой трассы Нюрбургринг за 6 минут 56,4 секунды. Видео с заездом появилось на популярном видеохостинге YouTube.

В заезде принимали участие пилоты-испытатели Porsche Ларс Керн и Кевин Эстре, которые совершили по две попытки. Последний продемонстрировал лучший результат и сообщил, что он ощутил себя за рулем гоночного суперкара Porsche GT3 R.

Новый Porsche 911 GT3 RS продемонстрировали на мотор-шоу в Женеве, а под капот мощный немецкий спорткар получит 6-цилиндровый «атмосферник» с отдачей 520 лошадиных сил. Мотор приводится в действие при помощи с 7-скоростной роботизированной трансмиссии с двумя сцеплениями и особыми настройками.

До первой «сотни» суперкар берет разгон за 3,2 секунды. Предельная скорость немецкого купе составила 312 километров в час. Отмечается, что новинка уже предлагается в РФ за 13 109 000 рублей. На рынок премиальный автомобиль выйдет в августе текущего года.