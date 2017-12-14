В Оренбурге открылся дилерский центр Mitsubishi

Японская машиностроительная компания Mitsubishi открыла в российском городе Оренбурге свой новый дилерский центр. Автоцентр открылся в здании группы компаний «ТрансТехСервис».

Об этом сообщает прес-центр российского филиала Mitsubishi. Согласно полученной информации, автосалон, имеющий два этажа, расположится на площади 1152 квадратных метра и включает в себя зону ремонта и собственное складское помещение. Благодаря обширному шоу-руму в помещении можно выставить весь модельный ряд компании, представленный в РФ.

Современный автоцентр полностью соответствует корпоративным стандартам японского автопроизводителя. Также в автоцентре предоставляют полностью все услуги по продаже и обслуживания авто и машин с пробегом, а также автокредитования, страхования, лизинга и Trade-In. Обладатели авто от Mitsubishi могут получить бесплатные диагностические услуги, услуги по наружной мойке и хранению покрышек. Кроме того на время технического сервиса клиенты могут воспользоваться услугами такси, предлагаемыми автоцентром.