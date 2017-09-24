В РФ создали автомобиль, работающий на трех видах топлива

Российские разработчики из АТС создали интересный автомобиль на базе LADA Largus, который может передвигаться на трех разных типах горючего. Прежде всего данную машину сконструировали для испытаний газомоторных технологий.

Отмечается, что новый автомобиль сможет перемещаться, используя традиционный бензин, пропан и метан. Запас хода на одной заправке составляет 1500 км.

Также стоит отметит, что новинку построят на платформе известного LADA Largus и обустроят двумя баллонами с топливной аппаратурой для применения метана и пропана. Пропановый баллон установят вместо запаски, а метановый баллон прикрепят к передней стенке фургона. Когда новинка появится на авторынке пока держится в секрете.

Раньше российские власти заявили, что в России более перспективным является газомоторное топливо, а не электроэнергия, как в наиболее развитых странах мира. Электрокары в РФ считаются роскошью из-за высоких цен и неразвитой инфраструктуры.