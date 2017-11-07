В рамках автосалона в Монако был представлен российский спорткар BR1

Ежегодно с 19 по 21 апреля в Монако проходит автосалон Top Marques, где производители демонстрируют самые яркие, эксклюзивые, шикарные и впечатляющие новинки. Российский автобренд BR Engineering разработал второй спортивный концепт-кар BR1 и представил во время давнной автовыставки.

Сотрудница SMP Racing Татьяна Ловлева сообщила, что автомобиль BR1 был полностью изготовлен в РФ, российскими инженерами».] Кроме того стало известно, что корпус модели выполнен не из обычной стали, а из углеводородной. Отечественные специалисты BR Engineering установили на спорткар силовой агрегат объемом 4.5 литра, который разработала компания Nissan. Главной особенностью новинки стало соответствие абсолютно всем стандартам LMP1.

Помимо российского спортивного концепт-кара в Монако представили самый мощный Bugatti и карбоновый Ferrari. Три года назад компания BR Engineering привезла в Монако свою первую модель, которая отвечала стандартам LMP2. Стоит отметить, что выставка эксклюзивных новинок Top Marques впервые прошла в 2003 году.