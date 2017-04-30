"Копейка" после кругосветки обрела место в музее "АвтоВАЗ" в Тольятти

Вчера, 19 апреля, "АвтоВАЗ" отмечал день рождения легендарной модели ВАЗ-2101. В этот день в городе Тольятти завершилось кругосветное путешествие чехов Филиппа Вогеля и Петра Явурека на 42-летней "Копейке".

После совершенного путешествия автомобиль, выпущенный в 1975 году, был передан в музей компании "АвтоВАЗ". Взамен российский производитель выдал чехам сертификат на покупку новенькой LADA Vesta.

Кругосветное путешествие началось в апреле 2017 года и завершилось в январе 2018-го. За 10 месяцев старый ВАЗ-2101 побывал в 30 странах и преодолел более 50 000 километров.

"Сегодня этот легендарный автомобиль мы передаем в музей. Благодаря ему мы получили очень много положительных эмоций, он очень помогал нам на протяжении всего путешествия" - сказал Филипп Вогел, когда вручал ключи от автомобиля представителям музея.