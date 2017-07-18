Renault Dokker предлагается в России с минимальным первоначальным взносом

Речь идет о новом спецпредложении «Начни партнерство с 81 000». Оно предусматривает покупку модели Renault Dokker с минимальным первоначальным взносом в 81 тысячу рублей.

Данное предложение касается клиентов программы Renault Leasing. Акция действует до конца мая. Она предусматривает дополнительную выгоду и специальную ставку финансирования при покупке Renault Dokker.

Спецпредложение «Начни партнерство с 81 000» предназначено для корпоративных клиентов. Оно позволит им покупать Renault Dokker с минимальными первоначальными затратами и предлагает оптимальные условия финансирования.

Renault Leasing представляет собой специализированную программу компании Renault Россия. Она позволяет купить модель Dokker в лизинг во всех дилерских центрах французского бренда, работающих на территории РФ. Спецпредложение дает возможность купить машину при первоначальном взносе в 10-49%, сроком лизинга 1-5 лет.

Renault Dokker является многофункциональным пятиместным автомобилем с самым большим багажником в классе до 3 м³. Машина адаптирована для России и имеет широкий список функционала. Стоимость транспортного средства в РФ без учета акций и спецпредложений составляет от 869 000 рублей.