В России отзывают 25 тысяч автомобилей Mercedes-Benz

В России снова отзывают автомобили Mercedes-Benz. По данным Росстандарта, на этот раз на сервис отправится 24 763 машины немецкого бренда. Руководить кампанией будет отечественное представительство бренда АО «Мерседес-Бенц Рус». Мероприятие вызвано неисправностями в эйрбэгах.

Росстандарт проинформировал, что сервисная кампания коснется моделей Mercedes-Benz классов A, B, C линеек CLA, GLA, GLC. Отзыву подлежат автомобили, проданные на территории России с 2014 по 2017 годы. Владельцы могут самостоятельно узнать, входят ли их машины в число отзывных. Для этого существует база VIN-кодов на сайте Росстандарта.

В машинах, которых касается сервисная кампания, может произойти электростатический заряд, способный спровоцировать срабатывание водительского эйрбэга. Такая неисправность потенциально опасна, так как она может вызвать ДТП.

В ближайшее время российские автомобилисты получат уведомление о том, что им необходимо посетить ближайший сервисный центр Mercedes-Benz для выявления и устранения неисправности. Ремонтные работы оплачивает производитель.

Подобный отзыв в России проводился месяц назад, когда по сервисную кампанию попали 16,8 тысячи машин Mercedes-Benz. Они также были оснащены неисправным водительским эйрбэгом.