В России стартовали продажи обновленной Toyota Camry

На днях российские дилеры японского бренда Toyota сообщили о старте предзаказов на новое поколение популярного седана Toyota Camry. Как сообщалось ранее, новинка должна была появиться не ранее мая этого года, однако сегодня, 20 апреля, первые машины уже появились в салонах.

Для России обновленную Toyota Camry оснастили тремя комплектациями и тремя силовыми установками. Моторная линейка получила агрегаты, объемом 2,0, 2,5 и 3,5 литра, которые способны генерировать 150, 181 и 249 "лошадей" соответственно. Все силовые установки работают на выбор покупателя либо с 6-скоростной, либо с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Базовая версия Toyota Camry нового поколения стоит от 1 399 000 рублей, в то время как самая укомплектованная версия продается по цене от 2 341 000. Машина получила хорошее технологическое оснащение, полностью светодиодную головную оптику, пассивную систему безопасности с шестью подушками, климат-контроль, мультимедийную систему с большим экраном и премиальную аудиосистему. Помимо этого, разные модификации получили подогрев зеркал, передних или задних сидений и запуск двигателя кнопкой.