Hyundai выпустит пикап Santa Cruz в 2020 году

Три года назад южнокорейская компания Hyundai презентовала концепт нового пикапа Santa Cruz, который получил на то время инновационный дизайн. Выпуск был запланирован на 2017 год, однако теперь сборку модели перенесли на 2020 год.

Подобная ситуация прослеживается и с конкурентом данного пикапа от японского производителя Honda. Причиной таких задержек является то, что руководство бренда перед запланированным выпуском свернуло работы, однако теперь модели дали "добро", так что в 2020 году пикап все-таки выйдет на рынок.

Как только концепт презентовали, в автомобильном сообществе сразу же начались бурные обсуждения, автомобилисты отметили необычную внешность модели, которая даже сейчас является футуристической. Какой будет серийная модель пока неизвестно, однако вряд ли разработчики далеко уйдут от концепта.

В 2015 году под капотом концепта Santa Cruz устанавливалась 2,0-литровая "четверка", которая генерировала 190 "лошадей". Стоит отметить, что новинка будет строиться на базе нового поколения Hyundai Tucson, который в свою очередь также появится в 2020 году.