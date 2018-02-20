Suzuki собирается нарастить российские продажи на 30% в 2018 году

Японская машиностроительная компания Suzuki собирается в текущем году нарастить на 30% российские продажи своих автомобилей. Об этом сообщает гендиректор российского филиала автопроизводителя Юта Такахаси.





По словам топ-менеджера, в 2018 году компания намерена продать в России 6 500 машин. Отмечается, что РФ считается перспективным рынком для Suzuki, но в обозримом будущем нет планов по организации локального производства компании на территории РФ.

Специалисты компании Suzuki собираются сделать ставку на машины сегмента SUV и спецверсиии актуальных моделей. Это Suzuki SX4, Suzuki Vitara и Suzuki Jimny. Но интересно, что в руководстве также не исключают выпуск новых автомобилей.

Следует напомнить, что в минувшем году российские продажи машин Suzuki достигли 5 000 экземпляров. Этот результат на 11% выше аналогичного периода 2016 года.