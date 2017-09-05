В сети опубликовали новые шпионские снимки кроссовера Cadillac XT6

Шпионы опубликовали новые снимки полноразмерного внедорожника Cadillac XT6, покрытого камуфляжем. Ранее в сети появились снимки кроссовера в «мул» версии с кузовом от ХТ5, однако теперь новинка проходит испытания в собственном кузове.

В этот раз шпионы засекли Cadillac XT6 в родном кузове, однако заметно, что модель оснащена временной оптикой, поскольку для новой предусмотрено место. Специалисты считают, что внедорожник получит фары в стиле новых CT6 и XT4.

В основу полноразмерного Cadillac XT6 вошла удлиненная платформа GM C1, на которой построены Chevrolet Traverse и Buick Enclave . Вероятно, новинка получит длину в 5 189 мм и расстояние между осями 3 070 мм, что значительно больше, чем у ХТ5.

Ожидается, что линейка двигателей будет представлена "атмосферником", турбодвигателем и гибридным мотором, однако информации о технических характеристиках установок нет. Официальная презентация полноразмерного кроссовера Cadillac XT6 состоится во время автосалона в Лос-Анджелесе уже этой осенью, а продажи новинки в США стартуют в мае 2019 года.