«АвтоВАЗ» отзывает модели LADA Granta и Kalina

Отечественный машиностроительный гигант «АвтоВАЗ» планирует очередную сервисную кампанию. На этот раз производитель отзывает модели LADA Granta и Kalina.

В Росстандарте сообщили, речь идет о 82 экземплярах вышеназванных моделей, в которых может некорректно работать система ЭРА-ГЛОНАСС. Уточняется, что она может не среагировать, если автомобиль получит боковой удар.

Сервисная кампания «АвтоВАЗ» затрагивает экземпляры моделей LADA Granta и Kalina, выпущенные с июня минувшего года по нынешнее время. Все отзывные автомобили пройдут проверку и, при необходимости, в них будет произведена замена блока системы ЭРА-ГЛОНАСС и контроллера. Ремонтные работы оплачивает производитель.

Год назад «АвтоВАЗ» проводил масштабную сервисную кампанию, затронувшую 107 000 автомобилей LADA Granta и Kalina. Отзыв коснулся машин, проданных с сентября 2015 года по март 2016 года. Неполадка заключалась в перетирании топливной трубки тросом сцепления.