Раскрыты подробности седана Chery Arrizo 6

Недавно на просторах интернета обнародовали первые фото нового седана китайской машиностроительной компании Chery. Новый автомобиль презентуют 25 апреля в рамках Пекинского автосалона.

Первые фото машины, которая не покрыта камуфляжем, опубликованы на страницах поднебесных СМИ. Автомобиль назвали Chery Arrizo 6. Следует напомнить, что раньше эта модель появлялась под камуфляжной пленкой и с маркировкой M1D. Представленный седан расположится в модельном ряду между Chery Arrizo 5 и Chery Arrizo 7.

В основном оформление нового Chery Arrizo 6 довольно узнаваемое. Передняя половина авто с зауженной оптикой и противотуманками подобна Chery Tiggo 8.

В моторном отсеке нового авто разместили 147-сильный турбодвигатель объемом 1,5 литра. Он работает в паре с 5-скоростной МКПП и вариатором CVT. Цена новинки держится пока в секрете, но вероятно ее стоимость достигнет отметки в 700 000 рублей.